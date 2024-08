ÖEHV-Team in Olympia-Quali mit Reinbacher und Kasper

Österreichs Eishockey-Nationalteam geht mit den NHL-Hoffnungen Marco Kasper und David Reinbacher in die Olympia-Qualifikation.

Die beiden Nordamerika-Legionäre stehen im Aufgebot für die Vorbereitung auf das Quali-Turnier von 29. August bis 1. September in Bratislava, das Teamchef Roger Bader am Mittwoch bekanntgegeben hat. Als einziger Star fehlt Marco Rossi. Der NHL-Profi hatte mit seinem Club Minnesota Wild vereinbart, die Saisonvorbereitung in Nordamerika mitzumachen.

„Ich bin froh, dass wir mit David Reinbacher und Marco Kasper zwei Spieler mit dabeihaben, die bereits WM-Erfahrung mitbringen und denen hoffentlich eine NHL-Karriere bevorsteht“, sagte Bader über das Duo. Bei der WM im Mai in Prag waren der 19-jährige Verteidiger von den Montreal Canadiens sowie der 20-jährige Stürmer von den Detroit Red Wings nicht zur Verfügung gestanden. Mit den KAC-Routiniers Johannes Bischofberger und Raphael Herburger sind noch weitere Kräfte dabei, die zuletzt gefehlt hatten.

Die ÖEHV-Auswahl spielt in Bratislava gegen Gastgeber und Favorit Slowakei (29. August) sowie Kasachstan (30. August) und Ungarn (1. September) um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Seinen Kader wird Bader nächsten Montag in Graz zusammenziehen. In zwei Testspielen geht es jeweils gegen Slowenien – am 22. August (Donnerstag, 18.00 Uhr) in Ljubljana und am 24. August (Samstag, 16.00 Uhr) in Graz.

(APA) / Bild: Imago