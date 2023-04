ÖEHV-Team mit Routine und Debütant Peeters gegen Deutschland

Mit einem routinierteren Kader bestreitet Österreichs Eishockey-Nationalteam in dieser Woche die nächsten Testspiele für die am 12. Mai beginnende WM in Tampere. Gegen Deutschland am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf und am Samstag (17.00) in Landshut hat Roger Bader erstmals vom KAC Manuel Ganahl, Lukas Haudum und Steven Strong sowie Torhüter Bernhard Starkbaum und Nico Brunner (beide Vienna Capitals) zur Verfügung. Mit Senna Peeters ist ein Debütant dabei.

77 Mal standen sich Österreich und Deutschland (BRD plus DDR) auf dem Eis bereits gegenüber. Der letzte rot-weiß-rote Sieg liegt fast exakt vier Jahre zurück. Zuletzt setzte es gegen die etablierte A-Nation im vergangenen Herbst ein 0:3 in Krefeld. Nach dem Doppel gegen Deutschland warten kommende Woche noch Tests gegen Tschechien in Wien (27. April) und in Brünn (29. April). Im Mai wird zweimal gegen die Slowakei gespielt.

„Es hat sich gezeigt, dass sie uns ernst nehmen als guten Testgegner. Das muss man sich erst erarbeiten, und das haben wir uns erarbeitet. Ich hoffe, dass wir immer mehr gegen solche Gegner spielen können“, sagte Head Coach Bader. Noch fehlen im Kader die Spieler von ICE-Finalist Red Bull Salzburg, die angeschlagenen Verteidiger David Reinbacher und Thimo Nickl sowie Center Oliver Achermann vom Schweizer Zweitligameister La Chaux-de-Fonds.

Deutschland, auch bei der WM von 12. bis 28. Mai in der Gruppe A in Tampere Gegner der ÖEHV-Auswahl, hat seine ersten zwei Testspiele gegen Tschechien klar verloren. Mittlerweile hat Bundestrainer Harold Kreis Verstärkung durch unter anderem Teamkapitän Moritz Müller und den frühere NHL-Stürmer Dominik Kahun (SC Bern) bekommen. Die NHL-Stürmer Nico Sturm (San Jose Sharks) und JJ Peterka (Buffalo Sabres) werden ebenfalls mit zur WM reisen. Abgesagt hat u.a. Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings.

