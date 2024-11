ÖEHV-Team setzt beim Deutschland-Cup auf Routine

Österreich reist mit einer routinierten Mannschaft zum Deutschland-Cup nach Landshut. Eishockey-Teamchef Roger Bader will mit 16 Spielern, die WM-Erfahrung haben, gegen die Slowakei (Donnerstag, 12.30 Uhr), Dänemark (Samstag, 11.00) und Gastgeber Deutschland (Sonntag, 15.00) bestehen. „Wir sind stolz, bereits zum dritten Mal bei diesem Traditionsturnier dabei zu sein. Wir wollen erneut zeigen, dass man uns zurecht eingeladen hat“, erklärte Bader.

Alle drei Gegner liegen in der Weltrangliste vor Österreich. Dennoch ist das ÖEHV-Team auf Erfolg gepolt. „In jedem Spiel wird der Fokus darauf gerichtet, dass wir gut performen und gewinnen wollen. Wir sind eine ehrgeizige, hungrige Mannschaft“, betonte Bader. Das Turnier gegen diese starken Konkurrenten dient dem Schweizer als Lernprozess und zur Sichtung. „Dieses Turnier ist für uns sehr wertvoll. Turniere wie dieses machen jeden einzelnen Spieler besser und uns als Mannschaft. Spiele gegen gute Gegner sind ein guter Gradmesser für die Spielersichtung in Hinblick auf die WM“, sagte Bader.

Neben vielen Routiniers sind mit Vinzenz Rohrer und Gregor Biber auch zwei der größten heimischen Talente mit dabei. Sowohl Stürmer aus Vorarlberg als auch der Verteidiger aus Niederösterreich haben in der laufenden Saison in zwei der besten europäischen Ligen stark auf sich aufmerksam gemacht.

Biber ist aktuell neben David Reinbacher der zweite österreichische Verteidiger, der von einem NHL-Club gedraftet ist. Utah hat sich im Juni an Nummer 98 für den 18-Jährigen entschieden, der im Frühjahr im ÖEHV-Team debütiert und in dieser Saison bei Rögle BK den Sprung in die schwedische SHL geschafft hat. Der 1,90 m große Teenager, der im KAC-Nachwuchs ausgebildet wurde, bekam am Samstag über 19 Minuten Eiszeit, hat kürzlich die Marke von 100 Einsatzminuten übertroffen und erhielt damit einen Profivertrag beim Club aus Ängelholm.

Der Zweitjüngste im Team, der von den Montreal Canadiens 2022 an Nummer 75 gedraftete Rohrer, hat in der Schweizer National League ebenfalls einen super Saisonstart hingelegt. Der 20-jährige Stürmer ist mit sieben Treffern zweitbester Torschütze von Meister und Tabellenführer ZSC Zürich.

Mit Patrick Söllinger ist ein weiterer 20-Jähriger im Kader. Der Stürmer der Black Wings Linz wurde so wie Philipp Wimmer und Niklas Würschl nachnominiert, weil Dominique Heinrich, Kilian Zündel und David Maier pausieren.

In Landshut geht das DEB-Team beim traditionellen Heimturnier auf den vierten Erfolg hintereinander los. Bundestrainer Harold Kreis verzichtet größtenteils auf die Spieler der drei CHL-Clubs Eisbären Berlin, Fischtown Pinguins und Straubing Tigers. Dafür geben mit dem zweifachen Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl und RB München-Kapitän Patrick Hager zwei Routiniers ein Comeback.

