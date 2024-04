ÖEHV-Team startet in Riga Serie von WM-Testspielen

Österreichs Eishockey-Nationalteam absolviert am Donnerstag und Freitag (jeweils 18.00 Uhr) die ersten zwei von neun Testspielen im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Das ÖEHV-Team misst sich in Riga mit Lettland, das im vergangenen Jahr sensationell WM-Bronze gewonnen hat. Weitere Gegner in der Vorbereitung sind Slowenien, Tschechien, Vizeweltmeister Deutschland und zum Abschluss am 5. Mai in Wien Weltmeister Kanada.

Wie stets im ersten Frühjahrscamp fehlen viele Spieler, die bei der WM ab 10. Mai in Prag um den Klassenerhalt kämpfen werden. Teamchef Roger Bader hat daher wieder viele junge Akteure einberufen, die sich für weitere Aufgaben empfehlen und bestenfalls für den WM-Kader qualifizieren können.

„Die jungen Spieler erhalten einmal mehr eine Chance, sich zu beweisen. In den vergangenen beiden Jahren gab es immer wieder junge Spieler, die vom ersten Teamcamp an dabei waren und bis zur WM durchmarschieren konnten aufgrund ihrer Leistungen. Ich bin schon gespannt, ob auch heuer wieder einem der jungen Spieler so eine Überraschung gelingt“, erklärte Bader.

Der Schweizer hat mit Dominique Heinrich, David Madlener, Kilian Zündel und Nico Feldner vier Spieler mit WM-Erfahrung dabei. Für Verteidiger-Routinier Heinrich bringt der Trip nach Riga ein Jubiläum, er absolviert am Freitag sein 100. Länderspiel.

