ÖEHV-Team verliert erstes Testspiel gegen Italien

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat ein Testspiel im Rahmen des zweiten WM-Vorbereitungscamps gegen Italien verloren.

Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader musste sich am Mittwoch in Bruneck beim Absteiger aus der Top-Division mit 0:2 (0:0,0:1,0:1) geschlagen geben. Marco Defrancesco brachte die Gastgeber im Pustertal nach einer halben Stunde in Führung, Peter Spornberger traf im Powerplay (50.) zur Entscheidung.

„Wir haben uns im Vergleich zum Slowenien-Spiel vergangene Woche gesteigert. Wir waren schnell, wir waren aufsässig, wir waren dominant. Auch in das letzte Drittel sind wir gut gestartet“, sagte Bader. „Mit vier Zeitstrafen war es schwer, die Italiener haben da den Raum bekommen, um den Sieg nach Hause zu spielen. Wir haben den Gegner gut unter Druck gesetzt, haben in Scheibenbesitz rasch umgeschaltet, sind lediglich am Torhüter gescheitert.“

Am Freitag (17.30 Uhr) steigt in Innsbruck ein weiterer Test gegen Italien. „Da wollen wir an den ersten 40 Minuten anknüpfen und den nächsten Schritt machen“, gab Bader an. Kommende Woche steht dann ein Test-Doppel in Deutschland auf dem Programm. Bader hatte zuvor gegenüber der Vorwoche acht neue Spieler nominiert und den Kader auf 28 Mann aufgestockt.

Einen Monat vor Beginn der WM in Tampere ab 12. Mai zeichnet sich aber ab, dass Österreich ohne Spieler mit NHL-Erfahrung um den Klassenerhalt kämpfen wird. Marco Kasper (Detroit Red Wings) fällt wegen eines Kniescheibenbruchs aus, der ehemalige NHL-Profi Michael Raffl fehlt wegen einer Schulterverletzung, und Marco Rossi wird derzeit bei Minnesota Wild benötigt.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.