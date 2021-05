ÖEHV-Team verliert gegen die Slowakei

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer hat am Samstag ein Länderspiel in Piestany gegen die Slowakei 1:3 (0:0,0:1,1:2) verloren. Den Treffer gegen das A-WM-Team erzielte Peter Schneider aus einem Konter nach Pass von Marco Richter in der 41. Minute. Marek Hrivik hatte die Gastgeber in Führung gebracht (27.), zudem trafen Adrian Holesinsky (52.) und Milos Roman (53.). Am Sonntag (20.15 Uhr) folgt in Priestany ein zweiter Vergleich mit den Slowaken.

Die ohne den angeschlagenen Kapitän Thomas Raffl angetretene Truppe von ÖEHV-Teamchef Roger Bader hielten den Favoriten im ersten Drittel mit einer konzentrierten Leistung in Schach, Goalie David Kickert gab den wichtigen Rückhalt. Nach der ersten Pause wurde der Druck der Slowakei allerdings immer größer, nach einem Gestocher vor dem ÖEHV-Tor war Hrivik in einem Powerplay zur Stelle. Das 2:0 lag danach mehrmals in der Luft, schien letztlich nur in das letzte Drittel aufgeschoben.

Doch nur 43 Sekunden nach Wiederbeginn schloss Schneider die Überraschungsaktion der Österreicher zum Ausgleich mit seinen neunten Team-Tor ab. Der Schwung der Slowaken war in Folge vorerst gebremst, für rund zehn Minuten entwickelte sich ein offenes Match. Ein in Überzahl durch ein Foul von Dominic Hackl eingehandelter Penalty bedeutete jedoch die erneute slowakische Führung, eine gute Minute später war der Doppelschlag perfekt. Das 1:3 folgte einem 0:5 und 2:7 gegen Tschechien.

