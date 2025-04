ÖEHV-Team verliert klar gegen Tschechien

Das ÖEHV-Team hat das erste von zwei WM-Testspielen gegen Tschechien erwartungsgemäß verloren. Österreichs Eishockey-Nationalteam unterlag dem regierenden Weltmeister am Donnerstag in Znojmo 0:4 (0:1,0:1,0:2). Das Retourspiel steigt am Samstag (17.30 Uhr) in Linz, von wo sich eine überraschende WM-Verstärkung ankündigt. Black-Wings-Stürmer Brian Lebler steht vor seinem Comeback im Nationalteam.

Tschechien dominierte vor 3.900 Zuschauern das Spiel, der fehlerfreie KAC-Torhüter Florian Vorauer stand viel im Mittelpunkt. In Rückstand geriet die ÖEHV-Auswahl, die durch Dominic Zwerger eine gute Chance zur Führung hatte (7.), kurz vor der ersten Drittelpause nach einer unglücklichen Aktion. Hinter dem Tor sprang der Puck Ramon Schnetzer an die Ferse, Ondrej Beranek, einer von zwei aktuellen Weltmeistern auf dem Eis, servierte ihn ideal für Jiri Cernoch (19.), der einschoss. Eine ähnliche Situation nutzte Filip Prikryl zum zweiten Treffer (27.), nachdem Nico Brunner die Scheibe hinter dem Tor verloren hatte.

Im Schlussdrittel hielten die Österreicher am besten dagegen, kassierten aber zwei Tore. Für die Bader-Truppe vergaben Benjamin Baumgartner im Powerplay und Zwerger die größten Chancen auf den Anschlusstreffer, ehe Daniel Kurovsky die Partie endgültig entschied (57.). Kristian Reichel setzte den Schlusspunkt (59.).

ÖEHV-Rückkehr: Lebler wieder im Training

Bei Österreich fehlten noch die Teamspieler der beiden ICE-Finalisten Salzburg und KAC, die nächste Woche gemeinsam mit Lebler einrücken werden. Der Torjäger hatte im Sommer 2022 nach 87 Länderspielen und 38 Toren das Ende seiner Teamkarriere bekanntgegeben. Nun steht der 36-Jährige vor einer Rückkehr, am Dienstag trainierte er laut Kronen Zeitung bereits mit dem ÖEHV-Team.

„Am Montag hat mich Teamchef Roger Bader angerufen, bei einem Kaffee dann gemeint, dass er mich für die WM haben will. Ich bin das gesamte Training mit einem Lächeln auf dem Gesicht gelaufen“, erklärte Lebler im Krone-Gespräch. Dass er nichts von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt hat, bewies der Stürmer der Black Wings Linz in der abgelaufenen Liga-Saison, in der er mit 33 Treffern Torschützenkönig war.

Länderspiel Tschechien – Österreich 4:0 (1:0,1:0,2:0). Znojmo, 3.910. Tore: Cernoch (19.), Prikryl (27.), Kurovsky (57.), Reichel (59.)

(APA) / Bild: GEPA