ÖEHV-Team verliert Test gegen WM-Gastgeber Tschechien

Das bei weitem noch nicht topbesetzte Eishockey-Nationalteam hat das nächste Testspiel klar verloren. Die ÖEHV-Mannschaft unterlag WM-Gastgeber Tschechien am Donnerstag in Budweis 1:5 (0:2,1:1,0:2). Am Samstag bittet die nicht zuletzt wegen der fehlenden Stammspieler der ICE-Finalisten KAC und Salzburg noch stark ersatzgeschwächte Auswahl von Roger Bader den sechsfachen Weltmeister in Linz zur Revanche.

Zuletzt hatte sich Österreich Slowenien zweimal (2:5, 0:6) klar geschlagen geben müssen. Gegen die noch stärkeren Tschechen hielt man zumindest zeitweise gut mit, war letztlich aber chancenlos. Das einzige ÖEHV-Tor gelang Bern-Stürmer Benjamin Baumgartner nach einer feinen Kombination im Mitteldrittel (29.) zum 1:3. Im Schlussabschnitt erhöhten die Tschechen noch auf 5:1.

Trotz der klaren Niederlage fand Teamchef Bader lobende Worte. „Ich kann nur sagen, dass ich mit der Leistung sehr zufrieden bin. Wir haben vieles sehr, sehr gut gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Dass der Gegner mehr Torchancen hatte, ist natürlich der Klasse der gegnerischen Spieler und der Mannschaft geschuldet. Wir haben heute ein richtig gutes internationales Spiel gespielt“, sagte Bader.

Auch Torschütze Baumgartner sah positive Aspekte. „Heute wäre ein knapperes Ergebnis drinnen gewesen. Wir haben im ersten Drittel Zeit gebraucht, bis wir reinkommen, weil Tschechien doch der viel bessere Gegner als Slowenien ist, aber im zweiten und dritten Drittel haben wir sehr gut gespielt und dagegengehalten und auch unsere Chancen gehabt. Leider haben wir zu viele Strafen genommen“, sagte der Schweiz-Legionär.

