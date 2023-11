ÖEHV-Team will sich im Deutschland-Cup empfehlen

Mit Rang zwei ist die Premiere des österreichischen Eishockeyteams beim Deutschland-Cup im vergangenen Jahr gelungen. In dieser Woche ist das ÖEHV-Team wieder beim Traditionsturnier zu Gast und will sich trotz zahlreicher Absagen mit guten Leistungen gegen drei gestandene A-Nationen für weitere Einladungen empfehlen. Österreich trifft in Landshut auf die Slowakei (Donnerstag, 12.30 Uhr), Deutschland (Samstag, 18.00) und Dänemark (Sonntag, 11.00).

„Wir haben das Bestreben, möglichst oft gegen Top-12-Mannschaften zu spielen. Das ist dort der Fall“, äußerte sich Teamchef Roger Bader erfreut über den hochkarätigen Start der Länderspielsaison, die im Mai 2024 mit dem Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft in Prag enden soll.

Bader wollte mehr Routine als üblich bei Herbst-Turnieren aufbieten, allerdings erhielt der Schweizer zehn Absagen von großteils angeschlagenen Spielern. „Das gibt auf der anderen Seite Spielern die Chance, die wir als Kandidaten anschauen, zu performen und ihre Chance zu nutzen“, erklärte der Teamchef.

Mit Maximilian Rebernig (VSV) und Vinzenz Rohrer hat er auch zwei Debütanten nominiert. Der 19-jährige Vorarlberger Rohrer war im Vorjahr von den Montreal Canadiens an Nummer 75 gedraftet worden und hat sich in seinem ersten Profijahr beim Schweizer Topclub ZSC Lions aus Zürich etabliert. Auf der Torhüterposition, die Sorgen bereitet, hat sich Bader neben David Madlener für Stefan Müller vom Schweizer Zweitligisten EHC Visp und KAC-Zweiertorhüter Florian Vorauer entschieden.

Die ÖEHV-Auswahl, der acht Legionäre aus der Schweiz (7) und Schweden (1) angehören, soll sich auch in ersatzgeschwächter Zusammensetzung konkurrenzfähig zeigen, um das mittelfristige Ziel zu erreichen. „Wir wollen so gut performen, dass, wenn die Schweiz zurückkommt, wir dann auch weiter dabei sind“, sagte Bader. Die Eidgenossen haben in der höchsten europäischen Turnierkategorie mit Finnland, Schweden und Tschechien den Platz des suspendierten Russland eingenommen.

Titelverteidiger ist Gastgeber Deutschland. Teamchef Harold Kreis hat neben einigen Talenten vier aktuelle Vizeweltmeister und mit Tobias Rieder (Växjö Lakers/SWE) und Yasin Ehliz (EHC München) zwei ehemalige NHL-Profis einberufen. Bereits am (heutigen) Mittwoch starteten die Frauen, die erstmals einen Deutschland-Cup austragen. Österreich ist nicht dabei.

(APA)

Beitragsbild: GEPA