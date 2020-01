Cup-Viertelfinale LASK gegen Sturm im Linzer Stadion

via

Der Viertelfinal-Schlager im ÖFB-Cup zwischen dem LASK und Sturm Graz wird im Linzer Stadion ausgetragen.

Wie die Oberösterreicher am Donnerstag bekannt gaben, gab es für die am 8. Februar angesetzte Partie eine dementsprechend große Nachfrage.

Für das in Linz stattfindende Rückspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Alkmaar wurden laut LASK-Angaben bereits nach einer Stunde des freien Vorverkaufs am Dienstag alle Tickets abgesetzt. Die Athletiker treffen zunächst am 20. Februar auswärts auf die Niederländer, eine Woche später folgt die Entscheidung auf der Linzer Gugl.

