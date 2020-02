via

Die am Sonntag vorgenommene Auslosung des österreichischen Fußball-Cup-Semifinales hat folgende Paarungen ergeben:

FC Red Bull Salzburg – LASK

Austria Lustenau – FC Wacker Innsbruck

Spieltermine: Semifinale am 3./4. März, Finale am 1. Mai in Klagenfurt

