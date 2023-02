ÖFB-Duell Sabitzer vs. Wöber! United gegen Leeds heute live & exklusiv auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Manchester United gegen Leeds United am Mittwoch ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Premier League

Streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass

Nach der Verletzung von Christian Eriksen musste Manchester United am letzten Tag der Transferphase noch einmal aktiv werden. In München fand man mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer einen geeigneten Ersatz, mit dem man sich auf eine Leihe bis Sommer einigen konnte. Nun steht der Mittelfeldspieler als erster Österreicher bei den Red Devils vor seinem Premier League Debüt. Sky zeigt das Nachholspiel gegen Leeds United am Mittwoch live und exklusiv.