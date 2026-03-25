ÖFB-Gegner Ghana träumt von Erfolg wie bei WM 2010

Österreichs erster Testspielgegner im Fußball-WM-Jahr kann mit bekannten Namen und großen Ambitionen aufwarten.

Ghanas Teamchef Otto Addo holte für die Partie am Freitag (18.00 Uhr) im Happel-Stadion unter anderem Manchester Citys 75-Millionen-Euro-Transfer Antoine Semenyo sowie Inaki Williams (Bilbao) oder Thomas Partey (Villarreal) in seinen Kader. Die ebenfalls für die Endrunde qualifizierten „Black Stars“ wollen in Nordamerika ähnlich für Furore sorgen wie 2010.

Beim Turnier in Südafrika stieß Ghana mit Spielern wie Asamoah Gyan oder Kevin-Prince Boateng bis ins Viertelfinale vor, wo Uruguay der Gegner war. In dieser Partie wehrte Luis Suarez kurz vor dem Ende der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Kopfball von Dominic Adiyiah auf der Linie mit der Hand ab und wurde dafür ausgeschlossen. Den dafür verhängten Strafstoß vergab Gyan, das anschließende Elferschießen ging an Uruguay und Ghanas Traum, als erste afrikanische Auswahl in ein WM-Semifinale einzuziehen, war geplatzt.

Einem derart großen Wurf kam das Team des westafrikanischen Landes mit 35 Millionen Einwohnern davor und danach nicht mehr nahe. Der erste WM-Start überhaupt endete 2006 im Achtelfinale, bei den jüngsten beiden Endrunden-Teilnahmen 2014 und 2022 musste man bereits nach der Gruppenphase Abschied nehmen. 2026 geht es für die Nummer 72 der FIFA-Weltrangliste – Österreich ist 24. – in der möglicherweise anspruchsvollsten aller WM-Gruppen gegen England, Kroatien und Panama.

Ghana verpasste jüngste Afrika-Cup-Auflage

Die Qualifikation gelang den Ghanaern als souveräner Gruppensieger mit acht Siegen, einem Remis und einer Niederlage, allerdings leisteten sich die „Black Stars“ davor die Blamage, die Qualifikation für den Afrika Cup 2025 zu verpassen. In der Quali dafür im Herbst 2024 wurde der vierfache Champion des Kontinental-Bewerbs nur Gruppenletzter.

Addo war damals schon als Nationaltrainer im Amt. Der ehemalige Dortmund-Profi, 15-fache ghanaische Internationale und WM-Teilnehmer von 2006 coachte die Auswahl der Afrikaner bereits 2022 interimistisch für einige Monate und damit auch bei der vergangenen WM in Katar. Seit Sommer 2024 fungiert der 50-jährige gebürtige Hamburger als Langzeit-Teamcheflösung. Seit Jänner des Vorjahres hat Addo die deutsche Trainerlegende Winfried Schäfer als Verbands-Direktor und -Berater an seiner Seite.

Dieses Duo übte mit den „Black Stars“ von Montag bis Mittwoch auf den Trainingsplätzen des ÖFB-Campus in Wien-Aspern, das Abschlusstraining am Donnerstag steigt im Happel-Stadion. Nach dem Test gegen die ÖFB-Auswahl geht es für Ghanas Team weiter nach Stuttgart, wo am Montag ein weiterer gegen Deutschland auf dem Programm steht. Die WM-Generalproben bestreiten die Ghanaer Ende Mai und Anfang Juni gegen Mexiko und Wales. Ihre jüngsten beiden Länderspiele haben sie im November gegen Japan (0:2) und Österreichs am Dienstag folgenden Gegner Südkorea (0:1) verloren.

(APA) Foto: Imago