ÖFB-Gegner Rumänien holt knappen Testspiel-Sieg

Österreichs nächster WM-Quali-Gegner Rumänien hat sich mit einem knappen, aber verdienten Testspiel-Erfolg gegen Moldau für die Partie gegen die ÖFB-Elf aufgewärmt.

Das Team von Trainer-Altmeister Mircea Lucescu siegte am Donnerstag in Bukarest 2:1 (2:1). Die Offensivspieler Louis Munteanu (12.) und Ianis Hagi (44.) trafen für die Rumänen. Ein Eigentor des rumänischen Torhüters Andrei Radu (38.) bescherte der Nummer 156 des FIFA-Rankings den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Rumänen dominierten die Partie im Nationalstadion. Munteanu überraschte den Gegner nach einem Eckball mit einem Kopfball ins kurzen Eck. Ein Patzer von Radu bescherte Moldau dann den Ausgleich. Der kaum geprüfte Schlussmann schlug sich den Ball von einem Gegenspieler bedrängt ins eigene Gehäuse. Die Rumänen protestierten vergeblich. Noch vor der Pause traf der als Kapitän eingelaufene Hagi aber zur neuerlichen Führung. Der Sohn von Legende Gheorghe Hagi hatte im Zentrum viel Platz und vollendete souverän. Die zweite Halbzeit verlief torlos.

Österreich gastiert am Sonntag in Bukarest. Rumänien ist in der Quali-Gruppe als Dritter dringend auf Zähler angewiesen.

(APA9

Bild: Imago