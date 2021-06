ÖFB-Gegner Ukraine mit 17 Profis von Kiew und Donezk zur EM

Der ukrainische Teamchef Andrij Schewtschenko hat am Dienstagabend seinen 26-Mann-Kader für die Fußball-EM bekannt gegeben. Im Aufgebot des Gruppengegners von Österreich stehen acht Legionäre, darunter Alexander Sintschenko von Manchester City, Ruslan Malinowskij von Atalanta Bergamo oder Andrij Jarmolenko von West Ham United. Von den nationalen Spitzenclubs Dynamo Kiew und Schachtar Donezk stehen insgesamt 17 Profis im Kader der Ukrainer.

Nicht dabei sind der ehemalige Sevilla- und Schalke-Offensivmann Jewhen Konopljanka (nun Donezk) und Bergamos Viktor Kowalenko. Das Duo laboriert an Muskelverletzungen im Oberschenkel und wird für das Turnier nicht rechtzeitig fit.

Schewtschenko bereitet seine Mannschaft schon seit zwei Wochen in einem Camp in Charkiw auf die EM vor. Am Donnerstag treffen die Ukrainer in Dnipro in einem Testspiel auf Nordirland, am Montag geht es in Charkiw gegen Zypern. Österreich trifft am 21. Juni in Bukarest im dritten Gruppenspiel auf die Ukraine. Weitere Gegner sind Nordmazedonien und die Niederlande.

(APA) / Bild: Imago