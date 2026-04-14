ÖFB gibt Testspiel-Gegner für WM-Generalprobe bekannt

Das ÖFB-Team trifft in seinem letzten Testspiel vor der WM in Nordamerika auf Guatemala.

Die Generalprobe der ÖFB-Auswahl erfolgt laut Verbandsangaben vom Dienstag am 10. Juni um 21.00 Uhr Ortszeit (11. Juni, 6.00 Uhr MESZ) im Rose Bowl Stadium in Pasadena nördlich von Los Angeles. Das 89.700 Zuschauer fassende Oval war 1994 unter anderem Schauplatz des bisher einzigen WM-Finales auf US-Boden zwischen Brasilien und Italien (3:2 i.E.).

Guatemala ist nicht für die WM qualifiziert. Das mittelamerikanische Land liegt als Nummer 96 der FIFA-Weltrangliste deutlich hinter Österreich (24.). Im jüngsten Länderspiel am 27. März in Genua hatte es für Guatemala eine 0:7-Abfuhr gegen Österreichs WM-Gruppengegner Algerien gesetzt. Über echte Stars verfügt die Mannschaft des mexikanischen Langzeit-Trainers Luis Fernando Tena nicht, einige Akteure spielen aber in der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Mit dem Bus nach Pasadena

Das Duell findet am Vortag des WM-Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika (11. Juni, 21.00 Uhr MESZ) statt – für den mitteleuropäischen TV-Konsumenten ist es sogar derselbe Tag. Die Österreicher werden laut ÖFB-Angaben mit dem Bus aus ihrem WM-Quartier in Goleta bei Santa Barbara ins rund zwei Autostunden entfernte Pasadena reisen. Der Überseeflug aus Wien an die kalifornische Pazifikküste erfolgt bereits sechs Tage davor am 4. Juni.

Davor steht am 1. Juni noch der letzte Test auf heimischen Boden im Ernst-Happel-Stadion gegen WM-Teilnehmer Tunesien auf dem Programm. An diesem Tag nach Spielende muss Teamchef Ralf Rangnick auch spätestens seinen endgültigen WM-Kader an die FIFA nennen. Sein Aufgebot wird der Deutsche allerdings bereits am 18. Mai verkünden. Falls es keine größeren gesundheitsbedingten Unsicherheiten gibt, soll dieses laut Rangnick nicht nur für die am 27. Mai in Wien beginnende WM-Vorbereitung gelten, sondern auch bereits der Kader für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA sein.

Ihr erstes WM-Spiel nach 28 Jahren bestreiten die Österreicher am 16. Juni wie die Generalprobe gegen Guatemala um 21.00 Uhr Ortszeit (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) in Kalifornien. Spielort für das Duell mit WM-Debütant Jordanien ist Santa Clara südlich von San Francisco.

(APA)/Bild: GEPA