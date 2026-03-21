ÖFB-Gruppengegner Argentinien nennt Testspielgegner

Weltmeister Argentinien bestreitet seine Vorbereitungsspiele auf die WM-Endrunde Ende März in Buenos Aires gegen Mauretanien und Sambia. Österreichs Gruppengegner wollte am 31. März gegen Guatemala antreten, das Team aus Mittelamerika durfte aber aufgrund einer FIFA-Regelung nicht antreten. Mauretanien springt nun am 27. März ein. Die Partie gegen Sambia ist vier Tage später ebenfalls im Stadion der Boca Juniors angesetzt.

Eigentlich hätte der Südamerika-Champion in Katar in der „Finalissima“ auf Europameister Spanien treffen sollen. Die Partie wurde aufgrund der Nahost-Eskalation aber ersatzlos gestrichen. Guatemala darf nicht in Argentinien spielen, weil die Mannschaft vier Tage davor in Italien auf Algerien trifft. Die FIFA erlaubt kein Antreten auf zwei Kontinenten während eines Länderspiel-Fensters.

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