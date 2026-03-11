ÖFB-Legionär Kainz beendet Karriere im Sommer

ÖFB-Legionär Florian Kainz wird im kommenden Sommer seine Spielerkarriere beenden. Das gab der 1. FC Köln am Mittwoch bekannt.

Kainz spielte zehn Jahre lang im deutschen Profifußball. Von 2016 bis Januar 2019 stand der 28-malige ÖFB-Teamspieler bei Werder Bremen unter Vertrag, im Anschluss siebeneinhalb Jahre in Köln. In der laufenden Saison kam der frühere Köln-Kapitän unter Lukas Kwasniok meist nur auf Kurzeinsätze. In 13 Partien spielte Kainz lediglich knapp 300 Minuten. In Österreich spielte der 33-Jährige für Sturm Graz und den SK Rapid. Mit den Grazern wurde der Steirer in der Saison 2010/11 Meister.

Kainz selbst schrieb auf Instagram: Liebe Fans, vor über 25 Jahren begann meine Reise im Fußball als kleiner Junge. Wohin sie mich führen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen können: Aufstiege, Abstiege, Meistertitel, Europameisterschaften, Europapokal-Nächte, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Um es kurz zu machen: Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude.

Aber irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen. Wo die eine Reise zu Ende geht, beginnt aber meistens eine neue: ich freue mich, bald mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu haben.

Bis dahin werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür tun, damit wir unsere Ziele mit diesem großartigen Klub erreichen.

Lieber Fußball, vielen Dank für alles. Euer Kainzi

