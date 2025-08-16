ÖFB-Legionär Klarer neuer Kapitän bei Birmingham City

Der österreichische Innenverteidiger Christoph Klarer ist neuer Kapitän des englischen Zweitligisten Birmingham City.

Der 25-Jährige kam im Sommer 2023 von Darmstadt 98, absolvierte in seiner ersten Saison 54 Pflichtspiele, wurde zum Spieler des Jahres gewählt und führte die Blues nach dem Meistertitel in der League One zurück in die Championship.

„Es ist eine große Ehre, diesen Klub anzuführen“, erklärte Klarer nach seiner Ernennung durch Trainer Chris Davies. „Wir haben hier ein starkes Fundament und arbeiten hart an unseren Zielen.“

Prominente Unterstützung

Birmingham befindet sich aktuell im sportlichen Aufschwung – nicht zuletzt dank prominenter Unterstützung: NFL-Legende Tom Brady stieg 2023 als Miteigentümer beim Traditionsklub ein. Zudem verstärkten sich die Blues vor kurzem mit Marvin Duksch von Werder Bremen.

(Red.) / Bild: Imago