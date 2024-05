Kurz vor dem Ende der Meisterschaften in Griechenland und Dänemark lachen insgesamt drei ÖFB-Legionäre mit ihren Teams von der Tabellenspitze.

PAOK Saloniki mit den ÖFB-Legionären Stefan Schwab und Thomas Murg bezwang Panathinikos Athen im knappen Meisterrennen mit 4:1 und steht nun an der Tabellenspitze. Das Team des Ex-Rapid-Duos profitierte dabei von einer 0:2-Pleite des vorherigen Spitzenreiters AEK Athen mit Ex-Salzburg-Goalie Cican Stankovic gegen Conference-League-Finalist Olympiacos Piräus.

Fast vier Jahre PAOK: Schwab und Murg im exklusiven Sky-Interview

Vor dem letzten Spieltag am Sonntag hat PAOK durch den Zwei-Punkte-Vorsprung alle Trümpfe selbst in der Hand – und kann ausgerechnet bei Stadtrivale Aris den ersten Titel seit 2018/19 fixieren. Wermutstropfen beim klaren Heimsieg: Murg musste nach 19 Minuten ausgetauscht werden, Schwab wurde erst in der 81. Minute eingewechselt.

Pentz bei Bröndby-Sieg ohne Gegentor

Ebenfalls ganz vorne steht Bröndby IF in der dänischen Liga dank eines 1:0-Sieges über Nordsjaelland. Teamgoalie Patrick Pentz, womöglich Österreichs Nummer eins bei der anstehenden EM, blieb ohne Gegentor und legte mit seinem Team gegenüber der Konkurrenz vor. Bröndby ist nun einen Punkt vor dem FC Kopenhagen sowie zwei vor dem FC Midtjylland platziert, das Verfolgerduo bestreitet allerdings noch ein Spiel mehr als der Meister der Saison 2020/21.

Pentz: EM in Deutschland „absolutes Ziel“

