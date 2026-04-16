Freiburg und Mainz stehen vor ihrem ersten internationalen Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte (der UEFA Superdonnerstag HEUTE ab 18:30 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!) . Trotz guter Ausgangslage will keiner in den Verwaltungsmodus schalten.

Der SC Freiburg und ÖFB-Legionär Philipp Lienhart hoben mit einem großen Traum im Gepäck Richtung Galicien ab, die Mainzer samt Legionärstrio Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig fuhren für ihre bedeutendste internationale Mission gerade einmal zweieinhalb Stunden mit dem Bus ins Elsass. Die beiden deutschen Bundesligisten stehen nach ihren Heldentaten aus den Hinspielen jeweils dicht vor dem größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte – das erste europäische Halbfinale winkt. Trotz guter Ausgangslage schaltet niemand in den Verwaltungsmodus.

„Da geht es von Null los, und wir möchten gewinnen. Wir wollen uns nicht hintenrein stellen und Angsthasenfußball spielen“, sagte Freiburgs Igor Matanovic trotz des 3:0-Vorsprungs vor dem Rückspiel in der Europa League bei Celta Vigo. Ähnlich sehen es die Mainzer mit ihrem 2:0-Polster gegen Racing Straßburg in der Conference League. „Wir müssen mutig sein“, sagte Torhüter Daniel Batz dem SWR: „Wir haben keine Angst. Wir wollen nicht auf Ergebnishalten spielen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen.“

Ziehen beide deutsche Teams ins Halbfinale ein, wäre dies auch ein riesiger Schritt zum möglichen fünften Champions-League-Platz für die Bundesliga in der kommenden Saison. Doch die Gedankenspiele der Spieler gehen eher Richtung Trophäe. „Wenn man da steht, wo wir jetzt stehen, wäre es schlecht, wenn man nicht von etwas Großem träumt“, sagte der Mainzer Paul Nebel: „Aber trotzdem müssen wir die Arbeit auf den Platz bringen, damit wir dann auch dahin kommen, was wir uns vorstellen.“

Freiburg & Mainz vor Auswärtskulissen gewarnt

Im „Hexenkessel“ Stade de la Meinau warte am Donnerstag trotz der Rückkehr der Leistungsträger Nadiem Amiri und Anthony Caci noch ein ganz heißer Tanz. „Das wird ein ganz anderes Spiel“, mahnte Trainer Urs Fischer: „Da wird die Stimmung wirklich explosiv sein im Stadion. Da musst du dagegenhalten. Straßburg ist eine Mannschaft, die wirklich zockt, die versucht, übers Spielen zu Möglichkeiten zu kommen.“ Es werde deshalb „eine hohe Leidensfähigkeit“ brauchen.

Selbiges gilt für die Freiburger am Donnerstag im extrem engen Estadio Balaídos. „Wir wissen schon, dass erst Halbzeit ist. Vigo wird zu Hause sicher ein anderes Spiel zeigen“, betonte Abwehrchef Matthias Ginter. So ein 3:0-Vorsprung könne „echt gefährlich“ sein, warnte Philipp Treu: „Wir wissen, was in Vigo abgehen kann und dass sie dort schon Topteams geschlagen haben.“ Die schier erdrückende Dominanz aus dem Hinspiel dürfe niemanden blenden.

Es werde noch „sehr tricky“, mutmaßte Trainer Julian Schuster: „Ein Schritt weniger und es geht in eine andere Richtung. Deshalb darf es nicht weniger werden, und wir müssen richtig scharf sein.“ Doch an fehlender Motivation dürfte es angesichts der riesigen sich bietenden Chance ohnehin kaum scheitern.

Auch Palace mit großer Halbfinal-Chance

Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner reist in der Conference League mit einem 3:0-Polster zum Viertelfinalrückspiel nach Florenz. Glasner könnte seiner Vita in seiner Abschiedssaison bei Crystal Palace noch einen Titel hinzufügen und dafür einen weiteren Schritt in Italien machen. Die Londoner sind bei der Fiorentina nach dem klaren Hinspielsieg logischer Favorit. Die Truppe des Oberösterreichers ist seit Anfang März in sechs Pflichtspielen ungeschlagen, zuletzt gab es einen 2:1-Heimsieg über Newcastle United. „Es war ein gutes Spiel, um mit Selbstvertrauen nach Florenz zu fahren“, sagte Stürmer Jean-Philippe Mateta, der sich sowohl gegen Newcastle (2 Tore) als auch gegen die Toskaner vor einer Woche (1) treffsicher zeigte.

(SID/Red./APA)

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