ÖFB-Legionärin Dunst trifft bei Frankfurter Kantersieg im DFB-Pokal

Barbara Dunst hat sich bei der Frustbewältigung von Eintracht Frankfurt nach dem bitteren Out in der Frauen-Fußball-Champions-League-Qualifikation auch in die Schützenliste eingetragen.

Die 26-jährige ÖFB-Teamspielerin wurde beim 10:0-Kantersieg des Bundesligisten bei Regionalligist 1. FFV Erfurt in der 2. Runde des DFB-Pokals am Mittwoch in der 56. Minute eingetauscht und besorgte in der 85. Minute das 8:0. DFB-Teamspielerin Laura Freigang gelang ein Triplepack.

(APA) / Bild: Imago