ÖFB-Mittelfeldmann Schlager fällt „wenige Wochen“ aus

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf ÖFB-Mittelfeldspieler Xaver Schlager verzichten.

Der österreichische Nationalspieler fehlt den Sachsen aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich „wenige Wochen“, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige war am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) in der 65. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Die exakte Ausfallzeit sei abhängig vom Heilungsverlauf, schrieben die Leipziger in ihrer Mitteilung. Schlager, der den Verein im Sommer verlassen wird, beginne umgehend mit einem individuellen Reha-Programm.

Die nächsten Spiele des ÖFB-Teams sind die beiden Tests gegen Ghana am Freitag, 27. März und Dienstag, 31. März gegen Südkorea.

