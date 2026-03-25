ÖFB-Schiedsrichter gibt Debüt auf internationaler Bühne

In der Länderspielpause sind neben zahlreichen Profis auch Österreichs Schiedsrichter wieder in ganz Europa im Einsatz. ÖFB-Referee Arnes Talic feiert dabei sein Debüt auf der internationalen Bühne.

Talic wird vom 25. bis 31. März beim UEFA U17-Miniturnier in Gruppe B1 mit den U17-Auswahlen von England, Israel, Faröer und Estland zum Einsatz kommen. Die UEFA-Miniturniere dienen als neues Qualifikationsformat für die EM-Endrunden des jeweiligen Jahrgangs.

Talic leitete in der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison zwölf Spiele, zuletzt das Duell zwischen dem SK Rapid und dem LASK (4:2) am vergangenen Wochenende.

Weinberger pfeift A-Länderspiel

Neben Talic ist auch ÖFB-Schiedsrichter Julian Weinberger im internationalen Einsatz. Auf Einladung des Georgischen Fußballverbands geht es für den FIFA-Schiedsrichter am 26. März nach Tiflis.

Der 41-Jährige übernimmt dort die Leitung des Freundschaftsspiels zwischen Georgien und Israel. An den Seitenlinien wird er von den FIFA-Schiedsrichterassistenten Maximilian Kolbitsch und Mattias Hartl unterstützt.

Altmann leitet U21-Partie

Schiedsrichter Walter Altmann leitet am 26. März das U21-Qualifikationsspiel zwischen Irland und Moldawien. Unterstützt wird er von FIFA-Schiedsrichterassistent Robert Steinacher und Luka Katholnig, während Daniel Pfister als Vierter Offizieller fungiert.

Die beiden Unparteiischen Christian-Petru Ciochirca und Stefan Ebner kommen jeweils bei einem der UEFA U19-Miniturniere zum Einsatz.

Bild: GEPA