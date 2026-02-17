ÖFB-Schiedsrichter leitet Fiorentina-Match in Conference League

Trotz des Europacup-Ausscheidens aller österreichischer Teams wird ein rot-weiß-rotes Schiedsrichter-Aufgebot in dieser Woche in der Conference League im Einsatz sein.

Wie der ÖFB bekanntgibt, wird Schiedsrichter Sebastian Gishammer das Hinspiel im Playoff der ECL-K.O.-Phase zwischen Jagiellonia Bialystok und der AC Fiorentina (Donnerstag ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) leiten. Der ÖFB-Referee kam bereits bei vier internationalen Matches in der laufenden Saison zum Einsatz. Mit Fiorentina machte er im Herbst 2024 bereits Bekanntschaft. Wömöglich ein gutes Omen für die ACF, die damals The New Saints FC mit 2:0 besiegen konnte.

Altmann & Schüttengruber als zusätzliche Schiedsrichter

Unterstützt wird er von seinen Assistenten Roland Riedel und Santino Schreiner. Als Vierter Offizieller fungiert Walter Altmann. Als VAR-Duo sind zudem Manuel Schüttengruber und Josef Spurny beteiligt.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.