Das ÖFB-Team überzeugte nach enttäuschenden Auftritten zum Auftakt der Nations League mit klaren Heimsiegen gegen Kasachstan (4:0) und Norwegen (5:1). Die Sky-Experten Marc Janko und Alfred Tatar haben in der 237. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ über die aufsteigende Form der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gesprochen.

Besonders der Appell von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, sich auf die alten Stärken zu berufen und wieder zu früherer Intensität zurückzukehren, hat Sky-Experte Janko besonders gefallen: „Ich glaube, dass es extrem entscheidend gewesen ist, dass auch vor dem Lehrgang von Trainer Rangnick und seinem Trainerteam auch wieder diese Leidenschaft und Intensität eingefordert worden ist. Und das haben sie in dem ersten Spiel gegen Kasachstan dann auch so auf den Platz bekommen. Man hat sofort eine ganz andere Energie gespürt, wie bei den zwei Länderspielen davor. Und das haben sie dann zum Glück in das Spiel gegen Norwegen mitnehmen können. Da gab es für mich eigentlich keinen Zweifel, wer als Sieger vom Platz gehen wird – und hochverdient gewonnen.“

Auch Alfred Tatar hat bei den beiden jüngsten Länderspielen in Linz deutliche Verbesserungen zum enttäuschenden ÖFB-Auftakt in der Nations League gesehen: „Da waren einige sehr schöne Momente dabei. Wenn die Nationalmannschaft nicht immer auf höchstem Niveau brennt vor Energie, vor Einsatzwille und vor Freude im Spiel, dann wird es eben auch schwierig gegen Slowenien oder gegen Norwegen. Und so war es auch der Fall. Man hat den Eindruck gehabt, bei diesen ersten beiden Begegnungen der Nations League, dass die Niederlage gegen die Türkei in der Europameisterschaft und dann die Sommerpause mit verschiedenen Transferthemen, dass man im ersten Spiel nicht gleich wieder topmotiviert war.“

Janko und Tatar loben ÖFB-Formhoch

„Im ersten Spiel gegen Norwegen hat man schon gemerkt, das ist nicht dieses Team, das wir gewohnt waren von der EURO. Jetzt wiederum mit diesen Ergebnissen gegen Kasachstan und im zweiten Spiel gegen Norwegen möchte ich sagen, dass wir dort wieder angelangt sind, wo wir bei der Europameisterschaft begeistert haben. Und das ist eben der Punkt, glaube ich. Fußball wird zu großem Teil auch im Kopf entschieden. Wie stark bist du bereit, alles das zu tun, was dir eigentlich mitgegeben worden ist von deinem Talent her, aber noch mehr von deinen Einsatzwillen, Lauffreudigkeit, Energiebereitstellung. Das war wieder die gute alte österreichische Nationalmannschaft, gestern und gegen Kasachstan“, so Tatar weiter.

Janko ergänzt: „Ich glaube, dass das einfach komplett normal und menschlich ist. Das hat auch jeder tituliert bei der EM, dass da wirklich für Begeisterung gesorgt worden ist, da hat jeder von einem Höhepunkt gesprochen. Und wenn man sich das Wort anschaut, dann kann es ja danach nur logischerweise nach unten gehen. Man hat einfach gemerkt, dass dieses bittere Ausscheiden gegen die Türkei den Jungs noch und auch dem Trainerteam ein bisschen in den Kleidern gesteckt ist, bei den letzten zwei Länderspielen. Jetzt haben sie das hoffentlich abschütteln können und verarbeitet und jetzt geht die Entwicklungskurve halt wieder nach oben.“

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #237: „ÖFB-Spezial“ mit Marc Janko