ÖFB-Startelf: Diese Aufstellung wählt Rangnick gegen Dänemark

Ralf Rangnick rotiert in seinem ersten Heimspiel als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft wie erwartet kräftig. Der Deutsche nahm an seiner Startformation für die Nations-League-Partie am Montagabend (20.45 Uhr) in Wien gegen Dänemark nicht weniger als neun Änderungen vor. Vom Auftakt am Freitag in Kroatien (3:0) blieben nur die Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager im Team.

Im Tor kommt Austrias Patrick Pentz zu seinem Länderspiel-Debüt. Davor sollen Christopher Trimmel, Stefan Posch, der nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid nicht mit nach Kroatien gereiste Kapitän David Alaba und Marco Friedl die gänzlich neue Abwehr bilden. Im Mittelfeld-Zentrum rücken Nicolas Seiwald und Dejan Ljubicic neu in die Mannschaft. Christoph Baumgartner unterstützt in der Offensive Solospitze Sasa Kalajdzic.

(APA) / Artikelbild: GEPA