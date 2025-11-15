ÖFB-Startelf: So würden die Sky-User gegen Zypern aufstellen

Am Samstagabend (18 Uhr) ist das ÖFB-Team im vorletzten WM-Qualifikationsspiel auf Zypern gefordert. Im Optimalfall kann die Rangnick-Elf schon vor dem abschließenden Duell mit Bosnien das direkte WM-Ticket buchen.

Auch vor dem Spiel gegen Zypern konnte die Sky-Community wieder für ihre ÖFB-Wunschelf abstimmen.

Ohne den angeschlagenen David Alaba wünschen sich die Sky-User das Innenverteidiger-Duo aus Lienhart und Danso flankiert von Prass und Posch auf den Außenbahnen. Das Tor soll Schlager hüten, der sich im User-Voting knapp gegen Pentz durchsetzte.

Im Offensivbereich würden die Sky-User auf bewährte Kräfte setzen und keine Experimente wagen.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen Zypern

Bild: GEPA