ÖFB-Startelf: So würden die Sky-User gegen Zypern aufstellen
Am Samstagabend (18 Uhr) ist das ÖFB-Team im vorletzten WM-Qualifikationsspiel auf Zypern gefordert. Im Optimalfall kann die Rangnick-Elf schon vor dem abschließenden Duell mit Bosnien das direkte WM-Ticket buchen.
Auch vor dem Spiel gegen Zypern konnte die Sky-Community wieder für ihre ÖFB-Wunschelf abstimmen.
Ohne den angeschlagenen David Alaba wünschen sich die Sky-User das Innenverteidiger-Duo aus Lienhart und Danso flankiert von Prass und Posch auf den Außenbahnen. Das Tor soll Schlager hüten, der sich im User-Voting knapp gegen Pentz durchsetzte.
Im Offensivbereich würden die Sky-User auf bewährte Kräfte setzen und keine Experimente wagen.
Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen Zypern
Bild: GEPA