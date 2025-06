ÖFB startet Ticketverkauf für WM-Qualispiel gegen Zypern in Linz

Das ÖFB-Team ist mit zwei Siegen gegen Rumänien und San Marino erfolgreich in die Qualifikation für die WM 2026 gestartet. Im Herbst folgen die nächsten Heimspiele in der entscheidenden Phase.

Am Montag, 30. Juni um 14.00 Uhr startet der öffentliche Ticketverkauf für das Duell gegen Zypern am 6. September um 20.45 Uhr in der Raiffeisen Arena Linz.

Tickets kosten zwischen 20 € und 70 € und sind unter www.oefb.at/tickets erhältlich.

WM-Quali-Finalspiele in Wien

Die beiden letzten beiden Heimspiele in der WM-Qualifikation bestreitet das Nationalteam im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Am 9. Oktober trifft Österreich auf San Marino, am 18. November kommt es zum abschließenden Duell mit Bosnien-Herzegowina. Alle Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Für diese beiden entscheidenden Begegnungen wird ein Abo angeboten. Der öffentliche Vorverkauf startet am 7. Juli um 14.00 Uhr unter www.oefb.at/tickets.

Für das Auftaktspiel gegen Rumänien war das Ernst-Happel-Stadion innerhalb von drei Tagen ausverkauft.

Quelle: ÖFB / Artikelbild: GPEA