ÖFB-Team mit realistischer Chance auf Hintertür zur WM

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem am Mittwoch fixierten Nations-League-Gruppensieg gute Chancen auf eine Hintertür ins Play-off für die WM 2022. Sollte die ÖFB-Auswahl in der im März 2021 beginnenden WM-Qualifikation nicht unter den Top zwei ihrer Gruppe landen, könnte sie als einer der besten Ersten der Nations-League-Pools doch noch in die Endausscheidung für das Turnier in Katar rutschen.

Wenn vier Teams aus dem Quintett Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Wales die WM-Quali auf Gruppenrang eins oder zwei beenden, wäre für das rot-weiß-rote Team ein Platz im Play-off reserviert. Daran nehmen im März 2022 die beiden aus der Nations League kommenden Mannschaften und die zehn WM-Quali-Zweiten teil. Sie werden in drei Pfade eingeteilt, die in zwei Runden (Halbfinale und Finale/jeweils eine Begegnung) ausgetragen werden. Die drei Sieger sind für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Rangliste der Nations-League-Gruppensieger der Ligen A und B: Frankreich 16 Punkte – Belgien 15 – Italien 12 – Spanien 11 – Wales 16 – Österreich 13

Anmerkung: Die Sieger der Liga A werden automatisch vor jenen aus Liga B gereiht. Bei Punktegleichheit von Siegern in einer Liga zählt das Torverhältnis. Die endgültige Reihung der Liga-A-Sieger richtet sich nach dem Ausgang des Nations-League-Finalturniers im Oktober 2021.

(APA)

Artikelbild: GEPA