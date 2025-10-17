ÖFB-Team rutscht in Weltrangliste etwas ab

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer ist in der am Freitag erschienenen neuen Weltrangliste um zwei Positionen auf Rang 24 abgerutscht.

Überholt wurden Kapitän David Alaba und Co. von Südkorea und Ecuador. Voran liegt weiter Spanien, unmittelbar dahinter hat Weltmeister Argentinien Frankreich auf Rang drei verdrängt. Deutschland rückte auf Rang zehn vor. Für die Topfeinteilung für die für 5. Dezember angesetzte WM-Auslosung ist das November-Ranking ausschlaggebend.

Österreich wäre nach derzeitigem Stand gerade noch im zweiten von vier Töpfen. Die ÖFB-Auswahl könnte aber bei durchwachsenen Ergebnissen in den letzten WM-Quali-Partien im November auswärts gegen Zypern und daheim gegen Bosnien-Herzegowina noch in den dritten Topf abrutschen – sofern man es zur WM schafft.

