ÖFB-U17 nimmt erstes EM-Halbfinale seit 2003 ins Visier

Die ÖFB-U17 nimmt bei der EM auf Zypern den Halbfinal-Aufstieg ins Visier. Am Mittwoch (19.00 Uhr) ist Serbien in Larnaka der Gegner in der Runde der besten Acht.

Österreich hat die Gruppenphase mit zwei Siegen und einem Remis ohne Gegentor beendet. Die Hoffnungen sind daher groß, Historisches zu erreichen. In einem Halbfinale stand eine ÖFB-Auswahl in dieser Altersklasse seit 2003 nicht mehr – als die aktuellen Spieler noch nicht geboren waren.

ÖFB-U17 will ins Halbfinale: „Vorfreude ist riesig“

„Die Vorfreude auf die Partie ist bei allen im Team riesig. Ein Viertelfinale bei einer EURO ist für jeden ein besonderes Spiel“, sagte Teamchef Martin Scherb. Das 4:0 gegen Dänemark befeuerte die Ambitionen der Österreicher. Scherb wollte aber vor allem die wichtigen Erfahrungen in der Entwicklung der Spieler hervorstreichen. Der im Nachwuchs des VfB Stuttgart im Mittelfeld spielende Vorarlberger Yanik Spalt meinte dazu: „Wir haben in den bisherigen Spielen gesehen, dass das Niveau, das Tempo und die Intensität noch einmal höher sind, als bei der Eliterunde.“

Die Serben wurden in ihrer Gruppe Zweiter hinter Tschechien. Sollte es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Im Halbfinale würde auf ÖFB-U17-Kapitän Valentin Zabransky und Co. der Sieger aus Portugal gegen Polen warten.

