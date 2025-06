ÖHB-Abwehrchef Herburger mit Berlin deutscher Meister

ÖHB-Abwehrchef Lukas Herburger hat sich mit den Füchsen Berlin den deutschen Handball-Meistertitel gesichert. Im Fernduell hatte der SC Magdeburg am letzten Spieltag das Nachsehen.

Am Ende eines hoch spannenden Titelkampfs verwiesen die Füchse, die in der Rückrunde kein einziges Spiel verloren haben, den Vorjahressieger SC Magdeburg mit einem Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz. „Ich gratuliere den Füchsen Berlin“, sagte Löwen-Spielmacher Juri Knorr, der am Sonntag sein letztes Spiel in der Bundesliga vor seinem Wechsel nach Dänemark bestritt: „Die Füchse sind die beste Mannschaft in dieser Saison, wahrscheinlich sogar der Welt. Es war mir eine Ehre.“

Die Berliner ließen ihre Anhänger zum Schluss einer denkwürdigen Spielzeit allerdings noch einmal bis in die Schlussminuten zittern, ehe der Erfolg feststand. Noch bis weit in die zweite Hälfte lagen die Löwen vorn, dann zogen Gidsel und seine Mitspieler das Tempo entscheidend an.

Es war die erste gewonnene Meisterschaft für die Füchse überhaupt, schon in einer Woche gibt es im Final Four der Champions League die Chance auf die nächste Trophäe. Nicht den erhofften Ausgang nahm die Saison für Sebastian Frimmel, der in Ungarn mit Szeged die Finalserie gegen Veszprém verlor.

