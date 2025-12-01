ÖHB-Frauen auch gegen Niederlande auf Zählbares aus

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam ist auf den Geschmack des Sieges gekommen. Nach den Erfolgen gegen Ägypten (29:20) und Argentinien (27:23) und dem Erreichen der Hauptrunde geht die ÖHB-Equipe bei der WM auch am Dienstag (20.30 Uhr) in Rotterdam gegen die Niederlande auf Zählbares los. „Oranje“ ist freilich Favorit, peilt das Semifinale an. Um davor in der Hauptrunde zu reüssieren, ist das Mitnehmen von zwei Punkten gegen Rot-Weiß-Rot fix eingeplant.

ÖHB-Teamchefin Monique Tijsterman will ihren Landsfrauen in der mit mehr als 9.000 Zuschauern besetzten Ahoy Arena aber kein Gastgeschenk mitbringen. „Jetzt zwei Punkte gegen die Niederlande, warum nicht?“, verdeutlichte die Niederländerin den neuen Anspruch ihrer Truppe. Man müsse nur genauso ein Spiel machen wie am Sonntag gegen die Argentinierinnen. „Wir haben als Team funktioniert, nur so war diese Leistung möglich.“ Der verletzungsbedingte Ausfall einiger Stützen habe auch ein Positives gehabt: „Wir haben gesagt, jetzt stehen wir zusammen.“

Tijsterman: „Ich denke, wir können jetzt alles“

Für sie selbst sei die Partie zum Abschluss der Gruppe E eine „normale wie alle anderen“, so Tijsterman, auch wenn es gegen die Auswahl ihres Heimatlandes geht. „Der Druck ist bei den Niederländern. Ich bin neugierig, wie sie damit umgehen. Wir können ohne Druck reingehen und die volle Halle genießen. Ich denke, wir können jetzt alles“, sagte die 56-Jährige unter dem Eindruck des Erfolgs gegen die Südamerikanerinnen. Lena Ivancok soll erneut den starken Rückhalt geben: „Das Selbstvertrauen ist da, wir wollen befreit aufspielen“, erklärte die gegen Argentinien sehr starke Torfrau.

Die Lorbeeren für ihre überzeugende Vorstellung im zweiten Gruppenspiel wollte Ivancok aber nicht alleine einheimsen. „Es geht alles von der Deckung aus. Dann können wir befreiter in den Angriff gehen.“ Das habe gegen die Argentinierinnen sehr gut funktioniert. „Das war der Schlüssel zum Sieg“, bestätigte Ana Pandza. Für Kapitänin Ines Ivancok-Soltic habe man die Aufgabe „souverän und taktisch gut gelöst. Dieses Spiel war super-wichtig für uns.“ Laut Ivancok könnten nun auch Pfiffe des niederländischen Fans nichts mehr bewirken: „Mich pusht das noch mehr.“

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser betonte am Montag, dass das Team nach den Ausfällen näher zusammengerückt sei. „Wir müssen auch gegen die Niederländerinnen als Mannschaft funktionieren, wir haben ein Spiel vor 9.500 niederländischen Fans.“ Man freue sich, dass noch viele Topspiele kommen bei dieser WM. Die Hauptrundengegner werden speziell von Co-Trainer Erwin Gierlinger beobachtet und vor-analysiert. Am Donnerstag, Samstag und Montag geht es gegen die Gruppe-F-Teams Frankreich, Tunesien oder China – Tijsterman erwartet die Tunesierinnen – sowie Polen.

(APA) / Artikelbild: GEPA