ÖHB-Frauen in Südstadt vor Teil 2 der „Färöer-Pflichtübung“

Teil eins der „Pflichtübung“ gegen die Färöer haben Österreichs Handball-Frauen am Mittwoch mit dem 29:24-Erfolg in Torshavn gemeistert. Am Samstag (17.30 Uhr) wartet in der Südstadt der zweite Akt, das Ziel im vierten von sechs EM-Qualispielen ist dasselbe. Holen Patricia Kovacs und Co. neuerlich einen „Zweier“, deutet alles auf ein entscheidendes Auswärtsduell mit Rumänien im letzten Gruppenspiel am 23. April hin.

Aktuell ist Österreich in Gruppe 2 mit drei Zählern hinter Dänemark (6) gleichauf mit den Rumäninnen, die am Mittwoch zuhause den Däninnen unterlagen und wohl auch am Samstag in Odense nichts holen werden.

Der Sieg im hohen Norden war nach holprigem Start für die ÖHB-Auswahl allerdings kein leichter. Für die achtfache Torschützin Kovacs war der Schlüssel zum Erfolg die deutlich bessere Deckungsarbeit in der zweiten Halbzeit. „Das wird auch am Samstag wieder der entscheidende Faktor“, sagte die 25-Jährige. „Wir müssen noch mehr in die Tiefe gehen und wollen über Konter zu einfachen Toren kommen.“

Erfreulich für Trainer Herbert Müller ist die Rückkehr von Flügel Nina Neidhart. Die Deutschland-Legionärin musste am Mittwoch noch wegen einer universitären Verpflichtung passen und ist in der Südstadt wieder mit an Bord.

(APA)/Bild: GEPA