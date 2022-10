ÖHB-Frauen mit knapper Niederlage gegen Serbien

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Handballerinnen haben die Carpati-Trophy im rumänischen Bistrita am Samstag mit einer knappen 29:30-(14:13)-Niederlage gegen Serbien beendet. In den Tagen zuvor hatte man im Vier-Nationen-Turnier gegen die Gastgeberinnen remisiert und war Spanien unterlegen. „Mit einem Punkt aus drei Spielen wurden wir nach den dargebotenen Leistungen unter Wert geschlagen“, resümierte Teamchef Herbert Müller.

Am 28. und 29. Oktober bestreitet Rot-Weiß-Rot zwei Testspiele gegen Angola, ehe man am 3. November vor Heimpublikum und am 6. November auswärts gegen Finnland die WM-Quali Phase 1 bestreitet.

