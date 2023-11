ÖHB-Frauen starten mit Kantersieg in Karpaten-Trophy

Österreichs Handball-Frauen sind am Donnerstag mit einem klaren 32:20-(16:13)-Erfolg über Portugal in die Karpaten-Trophy in Bistrita (Rumänien) gestartet. Das erste der drei letzten Testspiele vor der am 29. November beginnenden Weltmeisterschaft stand vom 4:0-Lauf zu Beginn an unter Kontrolle der Auswahl von Herbert Müller, der „sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis“ war. Am Freitag (15.00 Uhr MEZ) wartet als nächster Gegner die Schweiz.

Müller war gegen Portugal, das bei der WM nicht vertreten sein wird, vor allem mit der Angriffsleistung hochzufrieden. Zumal er allen Spielerinnen Einsatzzeiten verschaffte. Katarina Pandza, Sonja Frey, und Claudia Wess waren mit je vier Toren beste Werferinnen von Rot-Weiß-Rot, das sich defensiv aber leichte Kritik des Coaches gefallen lassen musste. „Wir haben durch die Leichtigkeit des Seins ein bisschen die Abwehr vernachlässigt“, meinte Müller in Bezug auf die erste Hälfte.

Gegen die Schweiz will Müller nicht nur auf das Ergebnis schauen. „Wichtig, dass wir bei diesem Turnier die Kräfte gut einsetzen. Regeneration ist mir wichtig. Ich werde gegen die Schweiz noch einige Varianten ausprobieren und auch schonen.“ Zum Abschluss geht es am Samstag (17.30) noch gegen Gastgeber und WM-Teilnehmer Rumänien.

Von Bistrita bricht Österreich in der kommenden Woche an den WM-Spielort Stavanger auf. Dort treffen Frey und Co. in Gruppe C auf Südkorea, Welt- und Europameister Norwegen sowie Außenseiter Grönland. Platz drei und der Aufstieg in die Hauptrunde ist das klare Ziel.

(APA)

Artikelbild: GEPA