ÖHB-Kreisläufer Wagner wechselt

Österreichs Handball-Nationalspieler Tobias Wagner wechselt von Bregenz zum HC Erlangen.

Der 29-Jährige verlässt die Vorarlberger auf eigenen Wunsch, und wird schon am Freitag in der deutschen Bundesliga gegen SG Flensburg-Handewitt im Erlanger Kader stehen. Die Bayern reagierten mit Wagners Verpflichtung auf den Ausfall zweier Kreisläufer. Schon 2016/17 hatte Wagner mit HBW Balingen-Weilstetten in der deutschen Bundesliga gespielt. Zu Bregenz war er vor einem Jahr gekommen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA