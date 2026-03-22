ÖHB-Männer bekommen es im WM-Play-off mit Polen zu tun

Österreichs Handball-Männer bekommen es im Play-off für die WM 2027 wie erwartet mit Polen zu tun.

Die Polen setzten sich in der ersten Qualifikationsrunde gegen Lettland sicher mit einem Gesamtscore von 66:49 durch. Das Play-off-Hinspiel steigt am 13. Mai (18.00 Uhr) in Graz. „Dass wir im WM-Play-off auf Polen treffen, ist keine große Überraschung. Auf uns warten zwei schwere Spiele. Unser Ziel ist, die WM 2027“, erklärte ÖHB-Teamchef Iker Romero.

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