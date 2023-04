ÖHB-Männer in EM-Quali um Gruppensieg und „weiße Weste“

Mit dem Ticket für die Endrunde im Jänner 2024 in Deutschland in der Tasche hat Österreichs Handball-Männer-Nationalteam diese Woche in der EM-Qualifikation noch zwei Ziele. Nach vier Siegen in vier Spielen soll einerseits der Gruppensieg eingefahren und so die Platzierung in Topf zwei der EM-Gruppen-Auslosung fixiert, andererseits erstmals bei den ÖHB-Männern eine Qualifikation unbesiegt zu Ende gebracht werden. Gespielt wird in Rumänien und daheim gegen die Färöer.

Das Gastspiel der Gruppe 4 am Mittwoch (16.30 Uhr) in Bukarest ist wohl die größere Hürde, auch wenn es beim Quali-Auftakt im Oktober in Graz einen 36:32-Sieg gab. Der Gegner hat die besten Chancen, sich mit Platz zwei ebenfalls ein EM-Fixticket zu sichern, aber auch noch eine kleine Chance auf den Gruppensieg. Die Österreicher können sich für den fixen Gruppensieg freilich sogar eine Niederlage mit bis zu drei Toren Differenz leisten.

Der im März bis 2025 im Amt bestätigte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic jedenfalls warnte vor dem ersten Verfolger: „Rumänien verfügt über einen breiten Kader, hat viele Spieler mit Champions-League-Erfahrung in seinen Reihen.“ Der 44-Jährige hatte exakt den gleichen 16-köpfigen Kader der März-Siege über die Ukraine einberufen, nur musste er zuletzt am Kreis Florian Mohr für den verletzten Lukas Herburger in die Mannschaft holen. „Er hat viel Potenzial und erhält jetzt seine Chance“, sagte Pajovic über den Bregenz-Spieler.

Zum Abschluss der Qualifikation wird der 25-jährige Team-Neuling auf gewohntem Terrain in Bregenz dabei sein, die Partie gegen die Färöer ist für 18.00 Uhr angesetzt. Die Nordländer halten bei zwei Punkten aus einem gegen Rumänien errungenen Sieg und haben aktuell noch Qualifikationschancen. Pajovic kann und will darauf aber keine Rücksicht nehmen: „Unser Ziel ist der Gruppensieg. Wir haben beide Nationen bereits geschlagen und wollen das in der letzten Quali-Woche nochmals bestätigen.“

(APA)

Artikelbild: GEPA