ÖHB-Männer visieren erfolgreichen EM-Quali-Auftakt an

Rund zwei Monate vor dem Start in die WM sind Österreichs Handball-Männer zum Auftakt der EM-Quali gefordert. Das Ziel ist klar: Im Heimduell mit der Türkei (Donnerstag, 18.00 Uhr in Bregenz) und dem Gastspiel in der Schweiz (Sonntag, 16.00 in Schaffhausen) sollen im Kampf um das vierte EM-Ticket in Folge Siege her. „Ich hoffe, dass wir vier Punkte mitnehmen. Damit würden wir schon einen großen Schritt machen“, sagte Teamchef Ales Pajovic.

Gut zehn Monate nach dem historischen EM-Auftritt in Deutschland mit Platz gehen Mykola Bilyk und Co. gerade ins erste Spiel als klarer Favorit. Die fast ausschließlich aus in ihrer Heimat tätigen Spielern bestehende Truppe des Spaniers Daniel Gordo wartet noch immer auf die erste Endrundenteilnahme. Auch wenn Pajovic den Gegner als „schwere Aufgabe“ bezeichnete, wollte er keinen Zweifel aufkommen lassen. „Die Türkei ist ein wenig die Unbekannte in unserer Gruppe. Dennoch müssen wir dieses Spiel, noch dazu vor Heimpublikum, gewinnen.“

Wesentlich größer scheint die Herausforderung gegen die in den vergangenen Jahren wiedererstarkte Schweiz, die 2025 so wie Österreich bei der WM vertreten ist. Gecoacht werden die Eidgenossen von der einstigen Spielerlegende Andy Schmid „Gegen die Schweiz, mit Schmid jetzt an der Seitenlinie, sind es immer interessante Spiele. Ich sehe die Chancen bei 50:50“, meinte Pajovic. Mit Olympia-Silbergewinner Deutschland wartet auf seine Sieben der Favorit auf den Gruppensieg dann erst beim Doppel im März 2025.

Für die nun anstehenden Spiele holte Pajovic nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Elias Kofler und Nemanja Belos mit Rückraumakteur Jozsef Albek einen Neuen ins Team. Der 25-jährige gebürtige Ungar spielt seit 2017 bei der HSG Graz und erhielt im Frühjahr dieses Jahres seinen österreichischen Pass.

