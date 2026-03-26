ÖHB-Team kennt Starttermin und Gegner in EURO-Quali

Österreichs Handball-Männer treffen in der Qualifikation für die EURO 2028 in Gruppe 2 auf Norwegen, Georgien und die Türkei. Dies hat die Auslosung am Donnerstagabend in Lissabon ergeben.

Österreich startet mit einem Heimspiel gegen die Türken am 4./5. November in die Ausscheidung. Die EM wird vom 13. bis 30. Jänner in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen, gespielt wird in den Städten Lissabon, Zürich, Valencia und Madrid.

Fix qualifiziert sind die drei Veranstalterländer sowie Titelverteidiger Dänemark. Insgesamt 32 Nationen spielen ab kommenden November in acht Vierergruppen um 20 verbliebene Tickets. Die Top 2 aller Gruppen sowie die vier besten Gruppen-Dritten sind bei der EURO dabei. Bereits vor der Auslosung hatte der ÖHB die sechste EM-Teilnahme in Folge als oberstes Ziel ausgegeben.

(APA) / Bild: GEPA