ÖHV-Herren spielen bei Hallen-EM um WM-Ticket

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer strebt trotz Veränderungen im Kader bei der kommenden Hallen-EM in Leuven die erfolgreiche Titelverteidigung an.

Der Welt- und Europameister bekommt es in der Gruppenphase am Donnerstag mit Kroatien (10.00) und Schweiz (17.15.), am Freitag mit Deutschland (17.15) und am Samstag mit Spanien (10.15) zu tun. Mit Erreichen des Halbfinales würde Österreich auch die WM-Teilnahme fixieren.

Trainer Robin Rösch sieht die Favoritenrolle dieses Mal nicht bei Österreich. „Ganz einfach, weil wir keine richtige Vorbereitung hatten und mit einem völlig veränderten Kader sicherlich kleine Brötchen backen müssen. Ich sehe unsere Chancen eher als Außenseiter, und wir müssen alles dafür tun, dass wir das Halbfinale erreichen.“

(APA)/Bild: ÖHV