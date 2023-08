ÖHV-Männer beenden EM nach Niederlage gegen Frankreich auf Platz sieben

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat die EM in Mönchengladbach auf dem siebenten Platz beendet. In der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht wurde am Sonntag zum Abschluss die Partie gegen Frankreich mit 3:4 (3:2) verloren.

„Unsere Mannschaft hat wirklich alles reingehauen, aber am Ende haben wir ein bis zwei Tore zu einfach weggegeben, aber insgesamt eine unfassbar starke Leistung von unserem Team. Wir können stolz darauf sein, wie wir uns hier über die gesamte Woche entwickelt haben und dass wir hier wirklich einen Sieg gegen Wales und heute eine starke Leistung gegen Frankreich mitnehmen können. Glückwunsch an Frankreich, aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Das was sie hier geleistet haben, war außergewöhnlich“, sagt Head Coach Robin Rösch zur Niederlage.

(APA) / Bild: WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK