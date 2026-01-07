ÖHV-Männer bei Hallen-EM auf Jubiläumsmedaille aus

Das österreichische Hockey-Nationalteam der Männer geht von Donnerstag bis Sonntag in Heidelberg auf ihre zehnte Hallen-EM-Medaille los.

Je dreimal gab es bisher Gold, Silber und Bronze, der Titel wurde 2010, 2018 und 2022 eingeheimst. Vor zwei Jahren landete die ÖHV-Truppe allerdings neben dem Podest, das soll sich nun nicht wiederholen. In der Gruppe A geht es am Donnerstag gegen EM-Debütant Türkei, am Freitag gegen Tschechien und Polen und am Samstag gegen Portugal.

Die rot-weiß-rote Auswahl bringt einiges an Routine ins Turnier, waren doch Xaver Hasun, Benjamin Stanzl, Sebastian Eitenberger, Patrick Schmidt und Torhüter Mateusz Szymczyk bei etlichen Medaillengewinnen dabei. Dazu kommt Top-Angreifer Fülöp Losonci. Fabian Unterkircher, bester Spieler der EM 2022, fällt aus. „Unsere Erfahrung ist sicher ein Pluspunkt bei unserer Mannschaft“, meinte ÖHV-Chefcoach Robin Rösch. „Aber die Vorbereitung war kurz und die Kaderdecke ist dünn.“

Die Österreicher sind Nummer eins der Weltrangliste, aber Nummer vier der Europarangliste. Da sind die Polen (2) sowie die in Pool B engagierten Deutschen (1) und Belgier (3) besser klassiert. Die jeweiligen Top zwei der beiden Fünfer-Gruppen erreichen die für Samstag angesetzten Kreuzspiele, das Finale ist für Sonntag (14.40 Uhr) angesetzt.

(APA) Foto: Imago