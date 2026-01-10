ÖHV-Männer nach Halbfinalkrimi im Hallen-EM-Finale

Österreichs Hockey-Männer stehen bei der Hallen-EM in Heidelberg im Finale.

Das rot-weiß-rote Team setzte sich am Samstagabend in einem Halbfinalkrimi gegen Spanien mit 4:3 nach Penaltyschießen durch. Nach der regulären Spielzeit war es 3:3 gestanden, die ÖHV-Truppe von Coach Robin Rösch lief dabei Rückständen von 1:2 und 2:3 nach. Im entscheidenden Shootout traf kein einziger Spanier, während Fülöp Losonci die Nerven bewahrte und Österreich eine Medaille sicherte.

Im Finale geht es nun gegen den Sieger des Duells zwischen Gastgeber Deutschland und Polen. Die Rösch-Equipe hatte sich zuvor den Gruppensieg mit einem 3:3 gegen Portugal gesichert. Österreich ist dreimaliger Europameister (zuletzt 2022) und hält bisher bei neun EM-Medaillen (je drei in Gold, Silber und Bronze). Bei der jüngsten Hallen-EM vor zwei Jahren in Belgien war das ÖHV-Team nach einer Halbfinalniederlage gegen Polen Vierter geworden.

