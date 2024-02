ÖHV-Männer unterliegen im EM-Semifinale Polen

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat am Samstag bei der Hallen-EM in Leuven in Belgien sein Semifinale gegen Polen im Siebenmeterschießen verlor und spielt am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Belgien um Bronze.

Das Team des Titelverteidigers führte durch ein in der 13. Minute nach Pass von Xaver in der 13. Minute nach Pass von Xaver HasunFülöp durch Losconi erzieltes Tor, fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Polen der Ausgleich. Im „Shoot-out“ vergaben Fabian Unterkircher und Losconi.

Die beiden waren im letzten Gruppenspiel beim 8:6-Erfolg gegen Spanien für alle ÖHV-Treffer verantwortlich gewesen, durch diesen Erfolg waren die Österreicher das einzige in der Gruppenphase ungeschlagene Team. Im Semifinale setzten sich dann aber jeweils die Gruppenzweiten durch, denn Gruppe-B-Gewinner Belgien unterlag den wie die Österreicher nicht in Bestbesetzung angetretenen Deutschen 4:5. Das Finale Deutschland gegen Polen ist für 14.00 Uhr angesetzt. Alle Semifinalisten haben sich das WM-Ticket gesichert, auch da sind Benjamin Stanzl und Co. Titelverteidiger.

(APA)/Bild: (c) WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK