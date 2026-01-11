ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister
Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist zum vierten Mal Europameister!
Im Finale gegen Polen gewann die Truppe von Coach Robin Rösch am Sonntag in Heidelberg im Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 3:3 gestanden. Alle drei österreichischen Schützen trafen in der Entscheidung. Bronze ging an Spanien, Platz vier an Deutschland.
Die übrigen drei EM-Titel für Rot-Weiß-Rot hatte es 2010, 2018 und 2022 gegeben, es war die zehnte ÖHV-EM-Medaille.
(APA)/Bild: Imago