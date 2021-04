ÖOC betont Wichtigkeit von Abhaltung der Tokio-Spiele

100 Tage vor der geplanten Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist nicht nur das Internationale Olympische Komitee (IOC) weiter ganz auf die Durchführung des Großereignisses eingestellt, sondern auch das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC).

Die Coronakrise soll demnach kein Hindernis für den weltweit größten Sport-Event sein, sondern ein wichtiges Zeichen zur Bewältigung der Pandemie. Die Planungen der ÖOC-Spitze für die Spiele laufen daher auf Hochtouren.

“Es ist in erster Linie wichtig für unsere Athletinnen und Athleten, die ihr Leben darauf ausgerichtet haben”, befürwortete ÖOC-Präsident Karl Stoss die Austragung der Spiele am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. “Sie haben unendliche Anstrengungen und Entbehrungen auf sich genommen. Deswegen glaube ich, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir diese Hoffnung weiterentwickeln. Diese Hoffnung soll ein Zeichen als Licht am Horizont sein, auch für die Gesellschaft.”

Präsident Stoss: “Wichtig für Athleten, nationale Olympische Komitees und Fachverbände”

Der Sport solle damit ein Signal setzen, da lässt sich Stoss auch nicht von aus Japan vermittelten Umfragen irritieren. Demnach sind wegen Corona noch immer rund 70 Prozent von Japans Bevölkerung für eine Absage oder Verschiebung der Spiele. “Eine Verschiebung steht aber gar nicht zur Debatte, es gibt nur Durchführen oder Absage. Es gibt keine Alternative dazwischen”, betonte der Vorarlberger. Freilich sei Japans Impfstrategie Hauptthema der Befragungen, nicht die Frage nach einer Absage.

Stoss verdeutlichte, wie bedeutend die Spiele vom 23. Juli bis 8. August nicht nur für die Aktiven sind und welche Auswirkungen eine Absage hätte. “Sie sind sehr wichtig auch für die nationalen Olympischen Komitees und die internationalen Sport-Fachverbände. 90 Prozent der Einnahmen des IOC fließen zurück.” Das Geld werde dringend für diverse ÖOC-Aufgaben wie Beschickungen gebraucht. Stoss: “Wenn wir diese Einnahmen nicht hätten, wäre auch bei uns ein größeres finanzielles Loch.”

Freilich habe schon die Verschiebung der Spiele vom Vorjahr auf heuer sowie die Corona-Lage viele getroffen. “Wir setzen derzeit alles Mögliche ein, um die Athleten in der Vorbereitung unter diesen Rahmenbedingungen, wie sie gegeben sind, bestmöglich zu unterstützen, damit sie dann beim Wettkampf und in der Stunde X ihre Leistung abrufen können. Wir sind überzeugt, dass die, die das am besten verkraften, dort am erfolgreichsten sein werden”, erläuterte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel.

Dafür helfe auch die Vorkenntnis von Wettkampfstätten und klimatischen Bedingungen, viele Testwettkämpfe in Japan finden wegen Corona aber nicht statt. “Wir unterstützen die Fachverbände da”, verriet Mennel. “Wir sind dabei, mit einer Präfektur mit dem internationalen Ruderverband zu versuchen, dass noch Trainingsmöglichkeiten geschaffen werden. Und wir suchen die Möglichkeit, in Korea oder in Taiwan bei klimatisch ähnlichen Verhältnissen Trainingsmöglichkeiten zu finden.”

Rund 70 ÖOC-Athleten erwartet

Der Vorarlberger bestätigte das Vorliegen von derzeit 40 ÖOC-Quotenplätzen, in vielen Sportarten seien Aktive in noch laufenden Qualifikationen auf sicheren Tokio-Plätzen. Es wird mit dem Erreichen des bei Sommerspielen langjährigen Schnitts von rund 70 ÖOC-Athleten gerechnet. Daneben laufen auch schon längst die Planungen für Peking 2022 im Februar. Einem mancherorts diskutierten Boykott der Winterspiele aus politischen Gründen sei für das ÖOC kein Thema, so Mennel.

(APA) / Bild: GEPA