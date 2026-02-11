ÖRV-Teams bei Doppelsitzer-Premiere auf Medaillenkurs

Wie erwartet, greifen Österreichs Rodel-Duos in den olympischen Doppelsitzer-Bewerben in Cortina d’Ampezzo am Mittwoch nach Edelmetall.

Bei den Männern gehen Thomas Steu/Wolfgang Kindl als Zweite in den zweiten und entscheidenden Lauf (19.44 Uhr). Sie liegen nur 0,003 Sekunden hinter den US-Amerikanern Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa bzw. 0,014 Sek. vor den „Hausherren“ Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner und 0,094 vor dem deutschen Duo Toni Eggert/Florian Müller.

Alles möglich ist bei der olympischen Doppel-Premiere der Frauen auch für Selina Egle und Lara Kipp. Die Weltcup-Leader reihten sich zur Hälfte auf Rang drei ein. Auf die führenden Lokalmatadorinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer fehlen den beiden Tirolerinnen vor dem zweiten Lauf (18.53 Uhr) schmale 0,091 Sekunden, auf die zweitplatzierten Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina 0,069 Sek. Der Vorsprung auf Platz vier betrug bereits 0,299 Sek.

(APA) / Bild: Imago